'Entramos para a história', comemora Lautaro Martínez após 20º 'Scudetto' da Inter

O Milan, derrotado pela sexta vez consecutiva no 'Derby della Madonnina', diminuiu na reta final (80') por meio de Fikayo Tomori, mas acordou tarde demais.

O zagueiro italiano Francesco Acerbi abriu o placar aos 18 minutos e o atacante francês Marcus Thuram ampliou no início do segundo tempo (49').

"Entramos para a história da Serie A", comemorou com entusiasmo o capitão e artilheiro da Inter de Milão, Lautaro Martínez, após a vitória por 2 a 1 nesta segunda-feira (22) sobre o Milan, que garantiu o vigésimo título de campeão italiano.

"Trabalhamos muito, sofremos muito, trocamos mais de dez jogadores no verão passado, merecemos muito este título", disse o argentino em entrevista à DAZN, sem esconder a emoção. "Ganhar um título em um dérbi, isso nunca havia acontecido antes. Foi o que falei aos meus companheiros antes do jogo: tínhamos que aproveitar esta oportunidade", continuou.

"Temos que continuar neste caminho, muitas coisas são possíveis para este grande clube", disse o campeão mundial de 2022 pela Argentina na Copa do Catar, artilheiro do campeonato italiano com 23 gols.