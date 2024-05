Drones navais baratos da Ucrânia mudaram a natureza da guerra contra a Rússia

"Treze" - seu nome de guerra - faz uma demonstração do Magura V5, um drone naval de fabricação ucraniana, à qual a AFP foi convidada, em um local não divulgado a pedido do Exército.

Nas águas tranquilas de um lago, uma pequena embarcação cinza navega de um lado ao outro. É um dos drones navais ucranianos que permitiram a esse país, que não conta com navios de guerra, enfrentar a poderosa frota russa no mar Negro.

"Alcança até 80km/h e pode levar uma ogiva de 320 quilos" de explosivos, explica o militar do Serviço de Inteligência ucraniano, uma estrutura conhecida por suas operações ousadas contra a Rússia, frequentemente com drones aéreos ou navais.

É com esse tipo de aparelho de 5 metros de comprimento com o qual a Ucrânia conquistou diversas vitórias frente à poderosa frota russa no mar Negro. É o único grande sucesso do Exército ucraniano desde o final de 2022.

No total, Kiev afirma ter destruído 30% dos navios de guerra russos, incluindo o patrulheiro Sergei Kotov, destruído em 5 de março, a corveta lança-mísseis Ivanovets, atingido em 1º de fevereiro, e o Caesar Kunikov, destruído treze dias depois em frente à Crimeia.