Djokovic pretende disputar Masters 1000 de Roma antes de Roland Garros

Depois de desistir do torneio de Madri, o tenista número 1 do mundo, Novak Djokovic, garantiu nesta segunda-feira (22) que seu objetivo é disputar o Masters 1000 em Roma (de 6 a 15 de maio) antes de defender o título em Roland Garros.

"Infelizmente não poderei jogar em Madri este ano [...] Pretendo jogar em Roma, por isso espero poder jogar, me preparando bem", declarou o sérvio durante uma coletiva de imprensa no âmbito da cerimônia de entrega dos prêmios esportivos Laureus na capital espanhola, onde foi eleito o Atleta do Ano.

"Este ano foi um pouco diferente para mim, ainda não redescobri o meu melhor nível no tênis e espero fazê-lo em Roland Garros", acrescentou.