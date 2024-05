Diretor da inteligência militar de Israel deixa o cargo em plena guerra de Gaza

O diretor do serviço de inteligência militar israelense, general Aharon Haliva, apresentou nesta segunda-feira (22) o pedido de demissão por sua "responsabilidade" no ataque sem precedentes do Hamas que provocou a guerra em Gaza, onde Israel prometeu infligir mais "golpes duros" contra o movimento islamista. Em plena ofensiva no território palestino, Israel celebra nesta segunda-feira o início da Páscoa judaica, a festa do Pessach, uma das mais importantes do calendário hebraico, marcada pela ausência de 129 reféns que permanecem em cativeiro desde 7 de outubro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na véspera da data festiva, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu infligir "mais golpes duros" ao Hamas. "Nos próximos dias, vamos aumentar a pressão militar e política sobre o Hamas, pois é a única maneira de libertar os nossos reféns e alcançar a vitória", declarou em um vídeo.

Primeira autoridade política ou militar de alto escalão a renunciar ao cargo desde o ataque de 7 de outubro executado por milicianos do Hamas, o general Aharon Haliva assumiu sua "responsabilidade" nas falhas de segurança que permitiram a entrada dos islamistas no sul de Israel. O general Haliva, "em coordenação com o comandante do Estado-Maior, solicitou o fim de suas funções devido a sua responsabilidade como diretor de inteligência nos eventos de 7 de outubro", afirmou o Exército em um comunicado. Ele tem 38 anos de carreira militar.

O ataque de 7 de outubro, o mais violento desde a criação do Estado de Israel em 1948, deixou 1.170 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados divulgados pelas autoridades do país. Em represália, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, que governa a Faixa de Gaza desde 2007, e iniciou uma ofensiva militar que deixou 34.151 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde do território. Após mais de seis meses de bombardeios e combates no território palestino, que enfrenta uma severa crise humanitária, o comandante do Estado-Maior israelense, general Herzi Halevi, aprovou no domingo "as próximas etapas da guerra", anunciou o porta-voz do Exército, Daniel Hagari. Netanyahu mantém a determinação de iniciar uma ofensiva terrestre em Rafah, no extremo sul da Faixa, onde estão aglomeradas 1,5 milhão de pessoas, a maioria deslocados pela guerra. As organizações humanitárias e grande parte da comunidade internacional são contrárias à operação, pois temem um banho de sangue na cidade, próxima da fronteira fechada com o Egito. O Exército afirma que alguns dos reféns do 7 de outubro estão detidos em Rafah. Mais de 250 pessoas foram sequestradas naquele dia e 129 permanecem em cativeiro em Gaza, incluindo 34 que teriam sido mortas, segundo Israel.

"No Pessach, completam 200 dias de cativeiro para os reféns [...]. Lutaremos até o retorno de vocês", disse o porta-voz do Exército. O Exército israelense bombardeou nesta segunda-feira os campos de refugiados de Nuseirat e Maghazi, assim como o litoral em Deir el Balah, no centro da Faixa de Gaza, e as cidades de Rafah e Khan Yunis, no sul.