De Jong vai desfalcar Barça no restante da temporada mas deve jogar Eurocopa pela Holanda

O meio-campista holandês Frenkie de Jong vai perder o restante da temporada no Barcelona devido a uma lesão no tornozelo ocorrida no domingo, na derrota por 3 a 2 para o Real Madrid, embora a imprensa espanhola garanta que o jogador poderá disputar a Euro-2024.

"Os exames realizados nesta segunda-feira (22) confirmaram que o jogador da equipe principal Frenkie De Jong sofreu uma entorse no tornozelo direito", informou o clube catalão num breve comunicado.

"É um desfalque e sua evolução determinará a sua disponibilidade", acrescentou o Barça, sem dar mais detalhes.