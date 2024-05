Cardiff avalia em EUR 120 milhões seu prejuízo com acidente que matou Emiliano Sala

Após "uma análise aprofundada" realizada por um perito judicial, "o prejuízo do Cardiff é estimados em 120,2 milhões de euros", disse nesta segunda-feira à AFP a advogada Céline Jones, confirmando informações do jornal L'Équipe.

O Cardiff City avalia o prejuízo sofrido na disputa judicial contra o clube francês Nantes desde o acidente de avião que custou a vida do atacante argentino Emiliano Sala em 2019 em mais de 120 milhões de euros (cerca de R$ 660 milhões pela cotação atual), indicou nesta segunda-feira (22) a advogada do clube.

O atacante de 28 anos morreu no acidente de uma pequena aeronave que o transportava de Nantes para Cardiff, onde ia ser apresentado à sua nova equipe, depois de os dois clubes terem acertado a transferência do jogador.

O Cardiff City considera que o Nantes foi o responsável pelo voo privado e que a contratação do atacante argentino ainda não havia sido efetivada no momento do acidente, ocorrido no Canal da Mancha.

O clube galês reivindica uma indenização ao Tribunal Comercial de Nantes pela perda de rendimentos que sofreu devido ao acidente de Sala.