Bombardeio russo destrói torre de televisão na segunda maior cidade da Ucrânia

Um bombardeio russo destruiu, nesta segunda-feira (22), a torre de televisão em Kharkiv, a segunda cidade da Ucrânia, e as autoridades de Kiev alertaram que um "período difícil" é esperado no front a partir do próximo mês.

As forças russas reivindicaram a captura de uma nova localidade a sudoeste da cidade de Donetsk, no leste do país, um novo exemplo da crescente pressão exercida por Moscou na ex-república soviética, invadida em fevereiro de 2022.

A estrutura da torre de televisão de 240 metros desabou pela metade, confirmou um jornalista da AFP. A instalação já havia sofrido danos após outro ataque russo em março de 2022.