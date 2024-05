Bebê palestina nasce órfã em cesárea de emergência após mãe morrer em ataque israelense

O pai de Sabreen morreu. Sua irmã de 4 anos morreu. A mãe dela morreu. Mas as equipes de emergência descobriram que sua mãe, Sabreen al-Sakani, estava grávida de 30 semanas. Às pressas no hospital para onde os corpos foram levados, os médicos realizaram uma cesariana de emergência.

No domingo, 21, horas após o ataque aéreo, ela choramingou e se contorceu dentro de uma incubadora na unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital dos Emirados. Ela usava uma fralda de tamanho maior do que para a sua idade, e sua identidade estava escrita com caneta em um pedaço de fita adesiva em volta do peito: "O bebê do mártir Sabreen al-Sakani".

"Podemos dizer que há algum progresso no seu estado de saúde, mas a situação ainda está em risco", disse Mohammad Salameh, chefe da unidade. "Esta criança deveria estar no ventre da mãe neste momento, mas ela foi privada desse direito."

Ele a descreveu como uma menina órfã prematura. Mas ela não está sozinha. "Bem-vinda. Ela é filha do meu filho querido. Eu vou cuidar dela. Ela é meu amor, minha alma. Ela é uma memória do pai dela. Eu cuidarei dela", disse Ahalam al-Kurdi, sua avó paterna.