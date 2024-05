Rybakina vence Kostyuk e conquista WTA 500 de Stuttgart

A tenista cazaque Elena Rybakina, número 4 do mundo, venceu o torneio WTA 500 de Stuttgart, que inicia a temporada feminina no saibro, ao derrotar a ucraniana Marta Kostyuk (N.27) por 6-2 e 6-2 neste domingo (21).

Aos 24 anos, Rybakina conquistou assim seu oitavo título do circuito feminino, o terceiro da temporada, depois de Brisbane (Austrália), em janeiro, e de Abu Dhabi, em fevereiro. Este ano ela também chegou à final do WTA 1000 em Doha e Miami.

Vencedora em Wimbledon em 2022 e finalista do Aberto da Austrália em 2023, ela desponta agora como candidata ao título em Roland Garros, que será disputado no final de maio e início de junho. O que reforça esse favoritismo é, além do título deste domingo, a vitória nas semifinais sobre a polonesa Iga Swiatek, rainha do saibro parisiense (campeã em 2020, 2022 e 2023) e atual número 1 do mundo.