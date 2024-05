PSG goleia Lyon (4-1) e fica a um passo do título da Ligue 1

O Paris Saint-Germain venceu neste domingo (21) o Lyon por 4 a 1, pela 30ª rodada da Ligue 1, apesar de poupar o astro Kylian Mbappé, e ficou ainda mais perto do título do campeonato francês. Faltando apenas quatro rodadas para o final da Ligue 1, a equipe do técnico Luis Enrique está onze pontos à frente do segundo colocado, que passou a ser o Monaco, que venceu neste domingo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O PSG fechou uma semana dos sonhos no Parque dos Príncipes depois de se classificar para as semifinais da Liga dos Campeões ao eliminar o Barcelona.

O time da capital francesa pode se sagrar campeão da Ligue 1 na próxima quarta-feira, quando serão disputados jogos adiados da 29ª rodada. O PSG rapidamente abriu o placar graças a um gol contra de Nemanja Matic (3'). O brasileiro Lucas Beraldo ampliou (6') e o português Gonçalo Ramos, com uma dobradinha (32' e 42'), completou a goleada. O meio-campista Ernest Nuamah marcou o gol de honra do Lyon aos 37 minutos. Luis Enrique deixou no banco Mbappé e Ousmane Dembélé, as suas duas principais referências ofensivas, que não jogaram nenhum minuto e que ele decidiu poupar para desafios futuros, como as semifinais da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund.

O Monaco venceu o duelo pelo segundo lugar da Ligue 1 em sua visita ao Brest por 2 a 0, enquanto o Lille reagiu após a eliminação europeia ao derrotar o Strasbourg. O Lille virou a página após a recente eliminação na Conference League. Venceu a equipe alsaciana por 1 a 0 e com isso ficou mais perto da próxima edição da Liga dos Campeões. A equipe do norte da França tem agora 52 pontos e se mantém no quarto lugar da tabela depois da vitória do Monaco (2º) na visita ao Brest (3º, 53 pontos) por 2 a 0, com gols do suíço Denis Zakaria (40') e do japonês Takumi Minamino (48'). Os monegascos, com 55 pontos, ainda estão longe dos 66 do líder PSG.

Mais abaixo na tabela, o Strasbourg (36 pontos) perdeu a 12ª posição para o Montpellier, que venceu em sua visita ao Reims (2-1). As pernas dos jogadores do Lille pareciam mais pesadas do que o normal no estádio Pierre-Mauroy, três dias após a eliminação nos pênaltis nas quartas de final da Conference League diante do Aston Villa. Contudo, a equipe comandada pelo técnico Paulo Fonseca obteve os três pontos no campeonato francês graças a um gol aos 12 minutos do seu atacante canadense Jonathan David.