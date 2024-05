Líderes israelenses criticam possíveis sanções dos EUA contra unidade militar ultraortodoxa

A decisão, esperada para segunda-feira, 22, marca a primeira vez que os EUA impõem sanções a uma unidade do exército israelense e prejudica ainda mais as relações entre os dois aliados, que se tornaram cada vez mais tensas durante a guerra de Israel em Gaza.

"Se alguém pensa que pode impor sanções a uma unidade das IDF ( sigla em inglês para Forças de Defesa de Israel ), vou combater isso com todas as minhas forças", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Após protestos do governo dos EUA, os militares israelenses disseram que o incidente "foi um acontecimento grave e infeliz, resultante de falha moral e má tomada de decisões por parte dos soldados". Informaram que um policial foi repreendido e dois outros retirados de posições de comando por causa do incidente.

Mas o exército decidiu contra um processo criminal, dizendo que os investigadores não podiam ligar diretamente as suas ações à morte de Omar Assad. Faz muito tempo que grupos de direitos humanos argumentam que Israel raramente responsabiliza soldados pelas mortes de palestinos e que o caso não é isolado.

Em meio ao desentendimento com os EUA, Israel transferiu o "Netzah Yehuda" da Cisjordânia no final de 2022 para o norte de Israel, e o batalhão foi novamente transferido para a fronteira sul com Gaza, depois que o ataque do Hamas em 7 de outubro desencadeou a guerra em curso.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse na sexta-feira, 19, que tomou uma decisão sobre alegações de que várias unidades militares israelenses violaram as condições para receber assistência dos EUA descritas na chamada Lei Leahy e que em breve seriam tornadas públicas.

A lei, batizada em homenagem ao ex-senador Patrick Leahy, proíbe que a ajuda dos EUA seja destinada a unidades militares estrangeiras que cometeram violações dos direitos humanos.

O processo decisório dos EUA foi iniciado antes da guerra atual e não está ligado às recentes ações israelenses em Gaza ou na Cisjordânia. Os EUA também impuseram recentemente sanções contra colonos israelenses violentos.