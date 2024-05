Herdeiros do braço político do ETA lideram eleições no País Basco

Os herdeiros do antigo braço político do ETA lideraram neste domingo as eleições no País Basco, onde obtiveram um grande avanço, embora pareça improvável que o jogo de alianças parlamentares lhes permita governar nessa região próspera do norte da Espanha.

Com mais de 98,5% dos votos apurados, a coalizão separatista de esquerda EH Bildu - cujo partido hegemônico, Sortu, é herdeiro da antiga vitrine política do ETA - conquistou 27 das 75 cadeiras em jogo, empatando com o Partido Nacionalista Basco (PNV), força nacionalista moderada que domina a política basca desde as primeiras eleições democráticas, em 1980.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A EH Bildu ganhou seis cadeiras em relação à configuração anterior, e o PNV perdeu quatro. Já em número de votos, o PNV recebeu quase 30 mil a mais do que a EH Bildu.