Equador vai às urnas em referendo que pode reforçar segurança em meio a espiral de violência

Os equatorianos vão às urnas neste domingo, 21, para um referendo que pode mudar a maneira que o Equador luta contra o narcotráfico em meio a uma espiral de violência nos últimos anos.

A maioria das 11 perguntas feitas aos eleitores no referendo se concentra no reforço das medidas de segurança. As propostas incluem a mobilização do Exército equatoriano na luta contra as gangues, afrouxando os obstáculos à extradição de criminosos acusados e prolongando as penas de prisão para traficantes de drogas condenados.

O Equador, tradicionalmente um dos países mais pacíficos da América do Sul, foi abalado nos últimos anos por uma onda de violência, grande parte dela proveniente da vizinha Colômbia, país que é considerado o maior produtor mundial de cocaína. No ano passado, a taxa de homicídios no país disparou para 40 mortes por 100 mil habitantes, uma das mais altas da região.