Dezenas de corpos são exumados em hospital de Gaza; Israel promete aumentar pressão

Dezenas de corpos foram exumados no pátio de um hospital da Faixa de Gaza alvo de uma incursão de Israel, anunciou neste domingo a Defesa Civil do território palestino.

O Exército israelense, que retirou seus soldados de Khan Yunis após “uma operação precisa e limitada” no hospital, informou que verificava as afirmações.

Também no sul do território palestino, em Khan Yunis, a Defesa Civil anunciou ter descoberto 50 corpos de pessoas mortas e enterradas pelas forças israelenses no complexo médico Nasser. “Alguns corpos estavam nus, o que indica que sofreram tortura.” Um fotógrafo da AFP viu hoje membros da Defesa Civil exumando restos humanos no pátio.

A guerra na Faixa de Gaza avivou outras tensões no Oriente Médio, especialmente após o ataque sem precedentes do Irã a Israel no último dia 13. O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, elogiou hoje “o sucesso obtido pelas Forças Armadas nos últimos acontecimentos”, que ilustra “a grandeza do Irã” no cenário internacional.

Para o analista político iraniano Hamid Gholamzadeh, “a região está em chamas e uma guerra total pode eclodir a qualquer momento. Ações como essa a tornam mais iminente.”