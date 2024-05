Bolsonaro diz a apoiadores no Rio que Musk 'preserva' a liberdade de expressão

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o magnata Elon Musk "preserva a liberdade" de expressão ao denunciar a censura por parte da Justiça, e chamou seus apoiadores a "lutar" para defender esse direito, em um ato neste domingo(21) na cidade do Rio de Janeiro.

Musk "é um homem que realmente preserva-se pela liberdade a todos nós. É o homem que teve a coragem de mostrar, já com algumas provas(...) para onde a nossa democracia estava indo. O quanto de liberdade nós já perdemos", afirmou em frente à praia de Copacabana.

A pedido de Bolsonaro, a multidão agitou bandeiras do Brasil e aplaudiu com entusiasmo o proprietário da rede X, que enfrentou nos últimos dias o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a quem chamou de "ditador".