Atalanta vence Monza (2-1) e segue na luta por vaga na Champions

Recém classificado para as semifinais da Liga Europa, a Atalanta não desistiu de lutar também por sua volta à Liga dos Campeões após vencer por 2 a 1 na visita ao Monza, neste domingo (21).

Três dias depois de ter eliminado o todo-poderoso Liverpool nas quartas de final da segunda mais importante competição europeia de clubes, a equipe de Bérgamo somou três pontos contra o 11º colocado da Serie A, o que a coloca perto das posições que dão acesso à próxima edição da Champions League.

Com 54 pontos, a 'Dea' é a sexta na tabela, com apenas um ponto a menos que a Roma (5ª), que recebe o Bologna nesta segunda-feira. Terminar no Top-5 da Serie A garante uma vaga na próxima Champions, depois de a Itália ter conquistado uma das duas vagas extras com base nos resultados das equipes italianas nas competições europeias nesta temporada.