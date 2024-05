'A Sociedade da neve' ganha seis categorias no Prêmio Platino

O filme espanhol "A Sociedade da Neve" encerrou uma jornada quase perfeita no sábado (20) ao conquistar seis dos sete prêmios aos quais estava indicado na cerimônia do Prêmio Platino, que consagra os destaques da indústria audiovisual ibero-americana, realizada no balneário de Playa del Carmen, no México.

A obra sobre o acidente aéreo de uma equipe de rugby uruguaia em 1972, nos Andes, foi vencedora nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção - de Juan Antonio Bayona -, Melhor Ator - para o uruguaio Enzo Vogrincic -, Edição, Cinematografia e Trilha Sonora.

A única categoria que perdeu foi a de Melhor Ator Coadjuvante, vencida pelo filme espanhol "Fechar os Olhos".