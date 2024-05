Paris sedia desfile polêmico de camelídeos de todo o mundo

Cerca de 50 camelos, dromedários, lhamas e alpacas procedentes de todo o mundo participaram neste sábado de um desfile polêmico perto de Paris para promover a sua contribuição para a humanidade, apesar das críticas dos defensores de animais.

Originários do Peru, Canadá, Catar e Estados Unidos, os animais, enfeitados com as cores das 34 delegações participantes, atraíram curiosos no começo do desfile, na esplanada do Castelo de Vincennes, perto de Paris.

O ato gerou protestos da associação de defesa dos animais Paris Animaux Zoopolis, que condenou o uso dos animais como "objetos de entretenimento" ou "recursos alimentares vulgares".