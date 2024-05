Oposição venezuelana tramita candidatura única à presidência

"Em nosso compromisso com a rota eleitoral para mudar a Venezuela, registramos junto ao Conselho Nacional Eleitoral a renúncia de Manuel Rosales Guerrero como candidato na eleição presidencial de 28 de julho", publicou no X o partido Um Novo Tempo.

A candidatura de González, 76, rival de Hugo Chávez em 2006, foi decidida por unanimidade pela coalizão Plataforma Unitária Democrática (PUD), após longas reuniões.

Outros partidos que apoiavam Rosales também aderiram à decisão do governador do estado petroleiro de Zulia, que se inscreveu com seu partido, que faz parte da PUD, formada pelos 10 partidos mais importantes do país.

A oposição concentra forças em torno de um único candidato para enfrentar o presidente do país, Nicolás Maduro, que buscará o terceiro mandato consecutivo contra 12 candidatos, a maioria deles rotulados como colaboradores do governo.