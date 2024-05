Nadadores chineses, campeões em Tóquio, testaram positivo antes dos Jogos mas não foram punidos

Vários nadadores chineses de primeira linha, incluindo muitos campeões olímpicos nos Jogos de Tóquio (realizados de julho a agosto de 2021), testaram positivo no início de 2021 mas não foram sancionados, noticiaram neste sábado (20) a televisão pública alemã ARD e o New York Times.

A três meses da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris (de 26 de julho a 11 de agosto), a natação chinesa, já abalada no passado por vários casos de doping, está novamente no olho do furacão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O programa 'Geheimsache Doping' (Doping, Assunto Secreto em português) da emissora pública ARD e do jornal americano The New York Times informam que 23 dos melhores nadadores chineses testaram positivo para trimetazidina no início de 2021, durante uma competição disputada em Shijiazhuang (China).