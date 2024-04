Vídeo mostra ataque contra navio perto do Estreito de Ormuz, em momento de tensões com Irã

Um vídeo ao qual a Associated Press teve acesso mostra agentes em uma ação por helicóptero contra um navio perto do Estreito de Ormuz, neste sábado,13. Um oficial de defesa do Oriente Médio, que pediu anonimato, atribuiu o ataque ao Irã, em momento de maiores tensões entre Teerã e o Ocidente.

O vídeo mostrava o ataque antes reportado pelo Reino Unido, que descrevia que a embarcação foi "capturada por autoridades regionais" no Golfo de Omã, perto da cidade portuária de Fujairah, nos Emirados Árabes, sem dar detalhes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O oficial de defesa compartilhou o vídeo com a agência, que não pôde por enquanto confirmar a veracidade do registro. O helicóptero envolvido, porém, parece ser um dos usados pela Guarda Revolucionária, uma força paramilitar iraniana que já realizou ações do tipo no passado contra navios.