City goleia Luton (5-1) e assume liderança provisória da Premier League

O City dormirá como líder neste sábado, agora com 73 pontos, dois a mais que Arsenal (2º) e Liverpool (3º), que no domingo também jogarão em casa, contra Aston Villa (4º) e Crystal Palace (15º), respectivamente.

O Manchester City cumpriu as previsões e venceu com tranquilidade o modesto Luton Town por 5 a 1 em casa, neste sábado (13), pela 33ª rodada da Premier League, onde conseguiu subir do terceiro para o primeiro lugar, enquanto espera os demais jogos do fim de semana.

O croata Mateo Kovacic marcou o segundo, com um chute após uma assistência do argentino Julián Álvarez, aos 63 minutos de jogo e aos 75 foi a vez do astro norueguês Erling Haaland aparecer, marcando o seu de pênalti e alcançando a marca de 20 gols nesta Premier League, e a artilharia.

O gol do Luton, aos 81 minutos, por intermédio de Ross Barkley, foi apenas um breve parêntese e aos 87 o belga Jeremy Doku marcou o quarto, após um passe do croata Josko Gvardiol, que depois fechou o placar em 5 a 1 nos acréscimos (90'+3) com a assistência do próprio Doku.

Com a missão cumprida nesta partida, o City já pode começar a pensar 100% no jogo crucial que terá na quarta-feira da nova semana, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, novamente no Etihad Stadium. O empate em 3 a 3 no jogo de ida, na última terça-feira, no Santiago Bernabéu, deixa a luta muito aberta e o City vê ameaçada sua continuidade no principal torneio europeu, onde é o atual campeão.