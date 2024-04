Cisjordânia vê maior ataque de colonos israelenses desde o começo da guerra em Gaza

Colonos israelenses na Cisjordânia ocupada promoveram o maior ataque violento contra palestinos desde o início da guerra em Gaza, depois que o exército de Israel informou, neste sábado, 13, que o corpo de um adolescente israelense desaparecido foi encontrado depois de ter sido morto em um "ataque terrorista". Testemunhas disseram que os colonos atacaram várias comunidades.

Os militares israelenses afirmaram que dezenas de pessoas ficaram feridas em confrontos em vários locais, com tiros disparados e pedras atiradas. Vários segmentos das forças de defesa foram destacadas e "todos os incidentes foram concluídos", afirmou.

O desaparecimento de Binyamin Achimair, de 14 anos, desencadeou os ataques a vilas palestinas entre a sexta-feira e este sábado. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, em uma declaração nas redes sociais, exortou as pessoas a não fazerem justiça com as próprias mãos no território onde as tensões aumentam há meses.