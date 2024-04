Trump 'quer levar os EUA de volta a 1800' no tema do aborto, diz Kamala Harris

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse nesta sexta-feira (12), no Arizona, que o republicano Donald Trump, em campanha pela Casa Branca, quer levar o país "de volta a 1800" em termos de direitos reprodutivos.

"Apenas esta semana, aqui no Arizona, o relógio foi retrocedido para 1800 para tirar de cada mulher um dos direitos mais fundamentais: o direito de decidir sobre seu próprio corpo", disse Harris, que está em campanha ao lado do presidente democrata Joe Biden para as eleições de novembro.

Harris chegou a Tucson nesta sexta-feira para sacudir a campanha eleitoral a três dias de a Suprema Corte do estado restabelecer uma lei de 1864 que penaliza o acesso ao aborto. O tema se tornou o foco da campanha no Arizona, um dos estados que, por serem variáveis em intenção política, promete ser palco de uma guerra entre os dois partidos.