Temporada de 2025 da Fórmula 1 terá 24 GPs e começará na Austrália

O Bahrein, palco do início da temporada há vários anos, foi transferido para meados de abril, uma semana antes da corrida na Arábia Saudita, devido ao Ramadã, que acontecerá em março do próximo ano.

Melbourne sediará a prova de abertura da 76ª edição do Mundial de Fórmula 1, de 14 a 16 de março, e depois o grid viajará para a China na semana seguinte, antes de parar em Suzuka, no início de abril.

Ao contrário desta temporada, estas duas provas terão novamente o formato habitual de um fim de semana de Fórmula 1, com a corrida no domingo. Apenas a prova do GP de Las Vegas, no final da temporada, será realizado num sábado.

O resto do calendário de 2025 será muito semelhante ao de 2024, com algumas datas ligeiramente modificadas, como o Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, antecipado para o início de junho, e o da Hungria, agora depois da corrida da Bélgica, pouco antes da pausa do verão europeu.

Serão três fins de semana consecutivos programados, emendando Japão, Bahrein e Arábia Saudita em abril, depois Ímola, Mônaco e Barcelona no final de maio e início de junho e, finalmente, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi para terminar a temporada no final de novembro e início de dezembro.