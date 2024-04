Retirada maciça na cidade russa de Orenburg por enchentes

As inundações na cidade russa de Orenburg se tornaram "críticas" nesta sexta-feira (12) pelo aumento do nível do rio Ural, o que obrigou as autoridades a realizar "retiradas maciças".

"Estado soando as sirenes na cidade. Isso não é um exercício", escreveu o prefeito dessa localidade de meio milhão de habitantes, Sergei Salmin, no Telegram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Uma retirada maciça está em curso", disse. A situação é crítica. Não percam tempo!", disse, pedindo aos habitantes que saiam de suas casas imediatamente.