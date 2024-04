Prestes a lançar livro, Rushdie conta o que pensou ao ser esfaqueado

Rushdie descreveu no programa "a última coisa" que seu "olho direito veria", um homem vestido de preto, "que se aproximava com força e agachado... como um míssil". "Confesso que, às vezes, imaginava meu assassino se levantando em algum fórum público e vindo na minha direção dessa forma, então meu primeiro pensamento, quando vi essa silhueta assassina correndo até mim, foi: 'Então é você. Aqui está você'", contou.

O romancista indiano-britânico, 76, revela seus pensamentos no livro "Faca: Reflexões sobre um atentado", e leu um trecho do livro na edição de hoje do programa de notícias "60 Minutes", da CBS.

Nascido em Mumbai, o autor de "Os Versos Satânicos" foi atacado por um homem com uma faca em agosto de 2022, quando se preparava para uma conferência no estado americano de Nova York.

Rushdie contou no programa que um dos cirurgiões que o salvaram lhe disse: "Primeiro, você teve muito azar. Depois, muita sorte." No primeiro caso, ele se referia ao fato de o escritor ter sido vítima de um ataque. No segundo, ao fato de ter ficado evidente que o agressor "não sabia matar alguém com uma faca".

Rushdie tem vivido nos últimos anos com mais liberdade e se tornou uma figura conhecida no circuito social de Nova York.