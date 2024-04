Parlamento alemão adota lei que simplifica mudança de gênero

O parlamento alemão adotou nesta sexta-feira (12) uma lei que simplifica a mudança de gênero, uma votação considerada um "grande passo" em prol dos direitos da comunidade LGBTQIA+ e da modernização do país.

O texto, um projeto emblemático da coalizão de centro-esquerda de Olaf Scholz, ainda gera polêmica, especialmente entre a ala conservadora, que o considera muito liberal.

Durante a votação no Bundestag, câmara baixa do Parlamento, 374 deputados votaram a favor da lei, 251 contra e 11 abstiveram-se. Dessa maneira, a lei poderá entrar em vigor sem passar por uma votação no Bundesrat, a câmara alta que reúne os representantes das regiões.