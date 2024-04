Morre Isabelle Coutant-Peyre, advogada e companheira de 'Carlos, o Chacal', na França

Aos 21 anos, casou-se com Michel Peyre, um político de centro-direita, com quem teve três filhos. O casal se separou em 1993.

Em 25 de agosto de 2001, "pedimos a mão um ao outro [...] Ele recitou a Fatiha, a profissão de fé corânica, para marcar este compromisso solene", relata.

Na sua opinião, Carlos, a quem comparava com Nelson Mandela, "não [era] um criminoso", mas "um político", "um lutador pela liberdade, um revolucionário".

E, em setembro de 2021, ainda era sua advogada de defesa quando a Justiça francesa o condenou à sua terceira prisão perpétua por uma série de atentados nos anos 1970 e 1980.

Em março de 2004, durante um programa na rede pública France 2, citou os sentimentos "muito profundos" e a grande "cumplicidade intelectual" que a uniam a esta figura emblemática da luta armada pró-palestina na Europa.

Perguntada sobre os problemas para manter relações físicas com ele na prisão, ela respondeu com bom humor: "Tenho um marido absolutamente ideal que me deixa livre todas as noites".

mdh-ab-tjc/eg/rpr/dd