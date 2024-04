Imprensa da Europa fala em 'Ocidente em alerta' com escalada entre Israel e Irã

Os jornais e agências de notícias europeias destacaram nesta tarde a escalada do conflito entre Israel e o Hamas, com a possibilidade agora de uma ofensiva vinda do Irã, após o ataque israelense contra um consulado iraniano na cidade de Damasco, na Síria. Segundo os portais de The Guardian, Deutsche Welle, El País, Corriere della Sera, Le Figaro, o Ocidente está em alerta para a retaliação da república islâmica.

O El País e o The Guardian noticiaram que a Irlanda e a Espanha se juntaram para reconhecer a Palestina como um Estado. Conforme o jornal britânico, "os líderes das duas nações prometem reunir apoio internacional para uma solução de dois Estados para a crise de Gaza". O periódico espanhol ainda disse que a Noruega também se une a esses países em apoio aos palestinos.

A França, por outro lado, parece não seguir o mesmo pensamento. De acordo com informações do Le Figaro, embaixadores franceses no Oriente Médio e em alguns países do Magrebe - noroeste da África - assinaram uma carta conjunta lamentando a viagem pró-Israel do presidente francês, Emmanuel Macron.