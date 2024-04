Explosão em hidrelétrica italiana deixou sete mortos

Sete pessoas morreram na explosão de terça-feira (9) em uma central hidrelétrica do norte da Itália, segundo o balanço definitivo.

As esquipes de emergência encontraram nesta sexta-feira o corpo do último desaparecido na central de Bargi, às margens do reservatório artificial de Suviana, quase 50 quilômetros ao sul de Bolonha.

A central é administrada pela Enel Green Power, unidade de produção de energia renovável da gigante italiana Enel, que criou um fundo de dois milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões) para as vítimas e seus familiares.