EUA e Venezuela se reúnem antes de data limite para retomada de sanções

Os Estados Unidos expressaram sua preocupação com o "processo eleitoral" da Venezuela durante uma reunião secreta entre as duas partes, poucos dias antes do vencimento de uma isenção às sanções ao petróleo e gás venezuelanos, informou um funcionário da Casa Branca à AFP nesta sexta-feira (12).

Em outubro do ano passado, o governo do presidente Joe Biden levantou as sanções ao setor energético e ao ouro venezuelano em compensação por um acordo entre Caracas e a oposição. Este acordo sugeria a possibilidade de a oposição participar das eleições presidenciais previstas para 28 de julho, nas quais o presidente Nicolás Maduro busca um terceiro mandato.

No entanto, desde então, a principal adversária de Maduro, María Corina Machado, continua impedida de concorrer, e Corina Yoris, indicada por ela para substituí-la nas eleições, também foi vetada.