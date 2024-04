EUA e China travam embate para desenvolver batalhões de drones baratos controlados por IA

À medida que a rivalidade se intensifica, militares dos EUA e da China preparam-se para um novo tipo de guerra em que esquadrões de drones aéreos e marítimos equipados com inteligência artificial trabalham em conjunto como um enxame de abelhas para dominar um inimigo.

Os planejadores imaginam um cenário em que centenas, até milhares de máquinas se envolvam em uma batalha coordenada. Um único controlador pode supervisionar dezenas de drones. Alguns explorariam, outros atacariam. Alguns seriam capazes de se orientar para novos objetivos no meio de uma missão baseada em uma programação prévia, em vez de uma ordem direta.

As únicas superpotências de IA do mundo estão envolvidas em uma corrida armamentista por enxames de drones que faz lembrar a Guerra Fria, exceto que a tecnologia dos drones será muito mais difícil de conter do que as armas nucleares. Como o software impulsiona as capacidades de enxame dos drones, poderia ser relativamente fácil e barato para nações e militantes desonestos adquirirem as suas próprias frotas de robôs assassinos.