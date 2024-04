Espanha, Irlanda e Noruega estão dispostas a reconhecer um Estado palestino

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, que visitou a Noruega e a Irlanda nesta sexta-feira (12) com a esperança de conseguir apoio para o reconhecimento da Palestina como Estado, obteve o compromisso de ambos os países europeus.

O presidente socialista do governo da Espanha apoiou as palavras do líder irlandês.

Depois de se reunir com os líderes da Noruega e da Irlanda, a intenção de Sánchez é encontrar-se na próxima semana com os de Portugal, Eslovênia e Bélgica com o mesmo propósito de angariar apoio para o reconhecimento do Estado palestino.

Diante da pergunta se a Irlanda e a Espanha planejam reconhecer o Estado palestino ao mesmo tempo, Sánchez afirmou que a ideia é "tomar uma decisão coordenada".

"Irlanda e Espanha concordam. A violência deve cessar. [O primeiro-ministro israelense Benjamin] Netanyahu não tem um plano claro de paz. Devemos nos envolver e fornecer soluções para esta terrível situação. Ignorar não é aceitável", disse.

No encontro anterior do presidente espanhol com o premiê norueguês, Jonas Gahr Store, em Oslo, o país escandinavo também mostrou disposição para o reconhecimento do Estado palestino.

"A Noruega está disposta a tomar a decisão de reconhecer um Estado palestino", anunciou o primeiro-ministro trabalhista.