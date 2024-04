De Allyson Felix a Simone Biles: os grandes nomes dos Jogos Olímpicos

"Pernas de galinha", apelido que ganhou por suas pernas finas, brilhou nas pistas com sua figura esbelta (1,68m e 57 kg), mostrando uma imagem "enganosamente frágil", como destaca seu treinador ao ressaltar a "relação potência-peso excepcional" que sempre teve com sua pupila.

Com essa sequência, López entrou no seleto clube dos vencedores de quatro ouros consecutivos na mesma prova nos Jogos Olímpicos, ao lado de Carl Lewis (salto em distância), Al Oerter (disco), o dinamarquês Paul Elvstrom (vela) e a japonesa Kaori Icho (luta livre).

Esta massa muscular de quase dois metros de altura, que não participa de competições oficiais desde agosto de 2021, celebrará seu 42º aniversário em agosto, logo após os Jogos Olímpicos, e tentará superar qualquer outro competidor e conquistar seu quinto ouro.

Será que ela vai conseguir? a americana de 27 anos sonha em se tornar a primeira nadadora a ganhar quatro vezes seguidas a mesma prova (em seu caso os 800 m livres) nos Jogos Olímpicos.

Ledecky, nascida em Maryland, ganhou destaque desde pequena e seus pais não demoraram para perceber que ela tinha a competição no sangue. Embora tivesse como primeiro objetivo os Jogos do Rio-2016, Ledecky ganhou sua prova favorita em Londres-2012, aos 15 anos de idade, e repetiu o feito nas duas olimpíadas seguintes.

Invicta desde 2012, ela foi derrotada em fevereiro pela canadense Summer McIntosh, de 17 anos. Uma derrota que colocou dúvidas sobre se o resultado foi apenas um acidente ou um possível presságio anunciando o fim de do reinado de Ledecky.

Na carreira, a americana acumula uma série de recorde e bateu várias marcas mundiais. Em 2023, destronou o lendário Michael Phelps com 16 títulos mundiais individuais, um a mais que o compatriota. Seu segredo: "Equilíbrio entre exigência e indulgência".

Em 2013, aos 16 anos, Biles se tornou a primeira mulher afro-americana a se tornar campeã de ginástica dos Estados Unidos.

Desde então, ela ganhou sete medalhas olímpicas, um feito que a tornou a ginasta mais premiada de todos os tempos e apelidada de "GOAT" (sigla para 'melhor de todos os tempos', em inglês). Um elogio que a ginasta abraçou, ostentando uma cabeça de cabra ('Goat' em inglês) em seu collant de lantejoulas.

Após uma pausa de dois anos, ela voltou à competição em 2023, ganhando seu oitavo título nacional individual em dez anos e seu sexto título mundial. Nessa competição, ela realizou um duplo mortal para trás com o corpo dobrado, uma manobra nunca antes feita por uma mulher em competição.

No entanto, tudo poderia ter terminado em Tóquio para esta ágil mulher de 1,42 metros. Sendo a grande favorita da ginástica nesses Jogos, Biles desistiu da maioria das provas alegando estar priorizando sua "saúde mental". O motivo? Uma brutal e imprevisível incapacidade de se orientar no espaço durante os saltos.

Aos anéis olímpicos que ela tem tatuados no antebraço direito desde 2016, ela adicionou três palavras acima do coração: "Still I Rise" (E ainda assim me levanto). A frase é o título de um poema da afro-americana Maya Angelou, ativista pelos direitos civis que foi estuprada quando criança.

frd/ang/gfe/mcd/am/mvv

]