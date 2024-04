Chile aponta motivação política em crime contra ex-militar venezuelano dissidente

O Chile apontou, nesta sexta-feira (12), razões políticas como a origem do crime contra um ex-militar dissidente do regime de Nicolás Maduro que vivia como refugiado em Santiago, declarou a ministra do Interior, Carolina Tohá. Ainda de acordo com a política, o crime foi premeditado em solo venezuelano.

Ronald Ojeda, militar aposentado do Exército da Venezuela, foi sequestrado em 21 de fevereiro após ser tirado de madrugada com roupas íntimas do apartamento onde vivia em Santiago por pessoas que fingiram ser policiais chilenos.

Nove dias depois, Ojeda, de 32 anos, foi encontrado morto dentro de uma mala que havia sido enterrada em uma favela da capital chilena.