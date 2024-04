Câmara dos EUA aprova renovação de controvertida lei que permite vigilância sem mandado

As revelações de que o FBI teria usado esses poderes para investigar manifestantes do movimento Black Lives Matter, doadores de campanha e parlamentares aumentou a desconfiança em torno da lei, criticada por democratas e republicanos em rara concordância.

A Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira (Fisa da sigla em inglês) prevê o acesso à comunicações estrangeiras, como o nome sugere. Entretanto, os dados podem incluir contatos com cidadãos americanos, o que abre brecha para que eles também sejam vigiados sem autorização.

A Câmara dos Estados Unidos votou nesta sexta-feira, 12, para prorrogar por dois anos a controvertida lei de vigilância, que permite o acesso a e-mails, mensagens e ligações de cidadãos americanos sem mandado. O governo Joe Biden tem defendido que a ferramenta é crucial no combate ao terrorismo e aos crimes cibernéticos, mas os críticos acusam violação do direito à privacidade.

A Fisa expira na próxima sexta-feira, 19, e a prorrogação havia sido bloqueada três vezes nos últimos meses. Para garantir a aprovação na Câmara, a nova autorização foi reduzida dos cinco anos previstos inicialmente para dois. A mudança ajudou a conter a conter a resistência dos republicanos mais radicais ao possibilitar que a lei seja revista por Donald Trump, caso ele volte à Casa Branca.

O ex-presidente se opôs à renovação e disse de forma incorreta que a lei teria sido usada para espionar a sua campanha. "MATEM A FISA", escreveu em letras maiúsculas na sua rede, a Truth Social, na quarta-feira. "FOI USADA ILEGALMENTE CONTRA MIM E MUITOS OUTROS. ELES ESPIONARAM A MINHA CAMPANHA", acrescentou.

No mesmo dia, os republicanos impediram que o texto fosse à votação do plenário. Depois da derrota, o texto foi modificado e a votação final terminou com placar de 273 a 147 (147 republicanos e 126 democratas foram a favor; 59 republicanos e 88 democratas foram contra). A Fisa agora segue para o Senado, onde é esperado aval bipartidário.