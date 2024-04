Tropas da junta de Mianmar se retiram de cidade em fronteira com Tailândia

O Exército de Mianmar se retirou da cidade de Myawaddy, essencial para o comércio com a vizinha Tailândia, uma nova derrota para os militares que enfrentam diversos grupos dissidentes.

Na noite anterior, jornalistas da AFP presentes na passagem fronteiriça viram centenas de birmaneses fazendo fila para se refugiarem na cidade tailandesa de Mae Sot, do outro lado da fronteira.

A Tailândia possui uma fronteira de 2.400 quilômetros com Mianmar, onde um golpe militar em 2021 contra o governo democraticamente eleito da vencedora do Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi reacendeu o conflito com as minorias étnicas.