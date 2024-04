Tropas da junta de Mianmar abandonam cidade na fronteira com a Tailândia

As tropas da junta militar de Mianmar abandonaram uma cidade crucial na fronteira com a Tailândia, afirmaram um porta-voz de um grupo étnico armado birmanês e uma autoridade tailandesa à AFP.

A derrota é a mais recente de uma série de reveses para os militares birmaneses, que tomaram o poder no país do sudeste asiático com um golpe de Estado em 2021 contra o governo civil da vencedora do Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi.

Padoh Saw Taw Nee, porta-voz da União Nacional Karen, anunciou que durante a noite o grupo derrotou as tropas oficiais na cidade de Myawaddy e que quase 200 soldados fugiram por uma ponte que liga a área à cidade tailandesa de Mae Sot.