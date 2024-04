Reservas de alimentos para Haiti podem acabar no fim do mês, alerta ONU

As reservas do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU podem se esgotar no fim de abril no Haiti, onde o aeroporto internacional está fechado há um mês, alertou um porta-voz das Nações Unidas nesta quinta-feira (11).

O PMA "está intensificando sua assistência no país, mas adverte que suas reservas de alimentos correm o risco de se esgotar até o final do mês", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A organização tem comida suficiente para alimentar 175 mil pessoas por um mês no país, esclareceu.