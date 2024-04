Presença do Hezbollah na América Latina preocupa os EUA (funcionário)

Os Estados Unidos estão bastante preocupados com as atividades do movimento xiita libanês Hezbollah, ligado ao Irã, no Chile e no restante da América Latina, afirmou nesta quinta-feira (11) o subsecretário adjunto para a América Latina e o Caribe do Departamento de Estado, Mark Wells.

Durante sessão no subcomitê de Relações Exteriores do Senado, o republicano Marco Rubio afirmou que existem vários casos nas Américas de laços entre grupos criminosos transnacionais (TCO) e organizações terroristas estrangeiras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos muito preocupados com as operações do Hezbollah em toda a região, assim como no Chile", ressaltou Mark Wells. Segundo Rubio, o Hezbollah acumula dinheiro na região para enviá-lo à organização.