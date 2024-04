Premiê do Japão considera 'indispensável' a liderança dos EUA na ordem mundial

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, pediu nesta quinta-feira (11) ao Congresso americano que supere as suas "inseguranças" sobre a liderança global dos Estados Unidos, que considerou "indispensável" para manter a ordem mundial e enfrentar potenciais ameaças, referindo-se ao crescente poder da China.

Kishida expressou suas opiniões durante uma sessão conjunta da Câmara dos Representantes (baixa) e do Senado em meio à sua visita oficial aos Estados Unidos e perante um Congresso fortemente dividido em várias questões entre republicanos e democratas.

Ao alertar sobre os riscos decorrentes do desenvolvimento progressivo da China em várias áreas e seu maior poderio, Kishida afirmou que o Japão, despojado do seu direito de ter um exército após a sua derrota na Segunda Guerra Mundial, estava determinado a fazer mais para compartilhar a responsabilidade com o seu aliado Estados Unidos.