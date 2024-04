Preço do petróleo cai por falta de novidades entre Israel e Irã

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta quinta-feira (11), com nenhuma evolução na situação entre Irã e Israel após Teerã prometer uma retaliação pelo ataque ao seu consulado em Damasco.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em junho perdeu 0,81%, a 89,74 dólares.

Já o West Texas Intermediate (WTI) para maio caiu 1,38%, a 85,02 dólares.