Palmeiras vence uruguaio Liverpool (3-1) de virada e lidera Grupo F da 'Liberta'

Nos acréscimos do primeiro tempo, o argentino Aníbal Moreno, após um escanteio cobrado por Veiga, empatou o jogo, e na segunda etapa, o também argentino Flaco López e o jovem Estevão, de apenas 16 anos e que fazia sua estreia como titular, garantiram a vitória do time paulista.

Os uruguaios saíram na frente no Allianz Parque com um gol de Jean Pierre Rosso logo aos 3 minutos, mas com a ajuda de Raphael Veiga, que teve grande atuação dando três assistências, o Verdão conseguiu virar o placar.

O Palmeiras, um dos grandes favoritos ao título, conquistou nesta quinta-feira (11) seu primeiro triunfo na Copa Libertadores-2024 ao vencer de virada o uruguaio Liverpool por 3 a 1, em partida da segunda rodada do Grupo F do torneio, disputada em São Paulo.

Com esta vitória, o Palmeiras passa a liderar o Grupo F com 4 pontos, os mesmos do equatoriano Independiente del Valle, enquanto o Liverpool permanece em terceiro com 1 ponto, e o argentino San Lorenzo de Almagro é o lanterna, também com um ponto.

--- Ficha técnica