O.J. e o Ford Bronco branco: a perseguição policial mais famosa do mundo

Foi a perseguição que paralisou todo um país diante da televisão. Em 17 de junho de 1994, o Ford Bronco branco em que estava o fugitivo O.J. Simpson era perseguido por um comboio de carros de polícia por estradas da Califórnia diante dos olhos de 95 milhões de americanos.

Naquele dia, que coincidiu com a abertura da Copa do Mundo de futebol nos Estados Unidos, a cobertura televisiva de outros grandes acontecimentos esportivos foi interrompida, como as Finais da NBA e o Aberto dos Estados Unidos, para transmitir imagens da perseguição, enquanto a pizzaria Domino's registrou um recorde de pedidos dos espectadores, que não queriam perder um só instante de ação.

Aquele momento, captado por helicópteros de televisão e jornalistas sem descanso, e retransmitido ao mundo todo, continua sendo uma obsessão para algumas pessoas.