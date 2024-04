Novas medidas do Instagram para proteger menores de chantagem com fotos íntimas

A Meta anunciou nesta quinta-feira novas medidas no Instagram para proteger menores de chantagens com fotos íntimas através de uma função que irá desfocar "nudes" em mensagens diretas.

A função, configurada nas contas de menores, detectará automaticamente as imagens de nudez recebidas no "direct" e as desfocará.

"Desta forma, o destinatário não será exposto de forma indesejada a conteúdos íntimos e tem a opção de ver ou não a imagem", explicou à AFP Capucine Tuffier, responsável pela proteção à infância da Meta na França.