México apresenta denúncia contra Equador perante a CIJ por ataque à embaixada

O México apresentou, nesta quinta-feira (11), uma denúncia contra o Equador perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ) em Haia pelo ataque à embaixada mexicana em Quito na última sexta-feira, informou sua Chancelaria.

"Hoje com muito orgulho, apresentamos uma denúncia perante a Corte Internacional de Justiça. O termo é 'pedido para iniciar um processo' (...). Não há dúvida de que o Equador violou a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas ao violar a imunidade da embaixada", disse Alejandro Celorio, consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores do México, em entrevista coletiva.