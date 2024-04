Mais de 200 ONGs pedem suspensão de envio de armas a Israel e grupos armados palestinos

"Pedimos um cessar-fogo imediato e instamos todos os Estados a suspender as entregas de armas que podem ser usadas para cometer violações do direito humanitário internacional e dos direitos humanos", escreveram.

Mais de 250 organizações humanitárias e de defesa dos direitos humanos pediram, em uma carta aberta, a suspensão "imediata" de todas as entregas de armas a Israel e grupos armados palestinos, anunciaram as ONGs nesta quinta-feira (11).

A carta aberta foi lançada em janeiro de 2024 por 16 organizações e já conta com mais de 250 assinaturas, entre elas as da Anistia Internacional, Save the Children, Oxfam, Médicos do Mundo, Cáritas Internacional e várias ONGs religiosas e feministas.

"O bombardeio e o cerco por parte de Israel privam a população civil de elementos essenciais para sua sobrevivência e tornam Gaza inabitável", escrevem as organizações, denunciando "uma crise humanitária de gravidade e escala sem precedentes".

"O sequestro de reféns e os ataques às cegas" de grupos palestinos armados "constituem violações do direito humanitário internacional e devem parar imediatamente", ressalta a carta.