Leverkusen vence West Ham (2-0) no fim pela ida das quartas de final da Liga Europa

Foi mais uma decisão acertada do técnico Xabi Alonso, que decidiu colocar os dois jogadores em campo no segundo tempo.

Os dois gols do time alemão surgiram na reta final, através de Jonas Hofmann (83') e com uma cabeçada de Victor Boniface já nos acréscimos (90'+1). O nigeriano havia voltado aos gramados na semana passada depois de três meses afastado devido a uma lesão.

O Bayer Leverkusen venceu o West Ham em casa nesta quinta-feira (11) por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Liga Europa e ficou mais perto da próxima fase do torneio.

"Já temos a chance de conseguir isso no domingo. Se vencermos, seremos campeões. Seria algo muito especial conseguir isso", disse Alonso, já entusiasmado com essa possibilidade.

A vitória dá continuidade ao que pode ser uma semana dos sonhos para o Leverkusen, que está 16 pontos à frente do vice-líder Bayern de Munique no campeonato alemão e pode conquistar seu primeiro título da Bundesliga se derrotar o Werder Bremen em casa no domingo.

