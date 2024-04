Justiça condena cidadão de Hong Kong com nacionalidade portuguesa por secessão

Um homem de Hong Kong com nacionalidade portuguesa foi condenado nesta quinta-feira a cinco anos de prisão pela acusação de "incitar a secessão", a primeira condenação de uma pessoa com dupla cidadania com base na lei de segurança nacional imposta pela China.

Joseph John, também conhecido como Wong Kin-chung, se declarou culpado em fevereiro, quando admitiu que era presidente do Partido Independência de Hong Kong, com sede no Reino Unido, e administrador de suas seis plataformas na internet.

O pequeno partido tinha entre seus princípios "declarar ilegal a ocupação chinesa de Hong Kong" e "convidar Reino Unido e Estados Unidos a enviar tropas a Hong Kong".